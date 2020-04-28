У Путина заметили розовую папку

Журналисты РИА Новости, входящие в кремлевский пул, заметили у президента России Владимира Путина розовую папку во время совещания с губернаторами и членами правительства по теме коронавируса. Об этом они написали в своем Telegram-канале.

Папка долго лежала на столе, но, когда слово было предоставлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко, глава государства достал ее и что-то посмотрел. Содержимое папки неизвестно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, как сообщалось в марте, хранит документы по коронавирусу в желтой папке.

В 2017 году у Путина появилась традиция передавать губернаторам папки зеленого цвета, в которых, как правило, содержались критические замечания и описывались проблемы жителей регионов. Главы субъектов с подачи журналистов начали называть ее «знаменитой зеленой папкой».

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