Папка британского политика сменила цвет в эфире новостей

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Папка главного секретаря Казначейства Великобритании Риши Сунака сменила цвет в эфире выпуска новостей. Ролик транслировали на Sky News.

На кадрах видно, как политик выходит из здания с красным кейсом в правой руке. Через некоторое время он заходит за припаркованный автомобиль, после чего вновь появляется в объективе камеры с папкой кислотно-зеленого цвета. При этом видео целиком снято одним кадром.

Изменение цвета аксессуара вызвало недоумение в соцсетях. Пользователи Twitter предположили, что ролик смонтирован, и попросили Сунака раскрыть секрет своего трюка, отмечая его в постах.

Позже на Sky News появились другие кадры, где политик выходит из здания на Даунинг-Стрит в окружении коллег и демонстрирует журналистам на вытянутой руке тот же самый кейс — красного цвета.

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