Путин предостерег недругов России фразой «не простудиться бы на ваших похоронах»

Президент Владимир Путин предостерег недругов России, которые, по его мнению, ждут постепенного «затухания» страны, фразой «не простудиться бы на ваших похоронах». Об этом он заявил в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» по видеосвязи. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит одно: как бы не простудиться на ваших похоронах», — сказал президент, рассуждая о трех державах, которые создали послевоенный миропорядок. Речь идет о трех странах: СССР, США и Великобритании. Россию, по мнению президента, «кто-то попытался списать со счетов».

Ранее Путин напомнил о роли СССР в победе над нацизмом в годы Второй мировой войны. Глава государства отметил, что невозможно представить дальнейшую судьбу мира, если бы его не защитила Красная армия.