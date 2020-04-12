Кремль объяснил близость примера с печенегами Путину

Президент России Владимир Путин хорошо знает историю страны, и с ним сложно спорить на исторические темы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая в эфире телеканала «Россия 1» на вопрос о близости Путину примера с половцами и печенегами.

«Я вам признаюсь, что я не знаю, чем это объяснить», — сказал Песков и добавил, что Путин постоянно читает исторические материалы — мемуары и другие книги. «Печенеги были большой головной болью для Киевской Руси, и эта большая беда в итоге прошла», — отметил представитель Кремля.

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Кроме того, Песков рассказал об одной из версий исчезновения печенегов и провел параллель с ситуацией с коронавирусом. «Византийцы договорились с половцами, которых и те, и другие атаковали, и половцы разгромили печенегов, а потом были растворены в Византии», — рассказал пресс-секретарь главы государства и предположил, что так же будет с вирусом, когда появится вакцина. «Она постепенно вирус изнутри и съест», — сказал Песков.

Ранее издание «Подъем» обратило внимание, что фраза Путина про печенегов и половцев частично совпадает с цитатой юриста Федора Плевако, работавшего адвокатом во времена Российской империи. С такой речью он выступил на суде по делу пожилой женщины, которая, дойдя до крайней бедности, украла чайник.

Президент России в ходе вступительной речи на онлайн-совещании с губернаторами заявил, что при определенных усилиях Россия сможет победить «заразу коронавирусную». Он также напомнил, что страна уже проходила через серьезные испытания, и привел в пример набеги печенегов и половцев.

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