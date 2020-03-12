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Объяснена разница между отказом Ельцину идти на третий срок и выборами в 2024-м

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Борис Ельцин
Борис Ельцин
Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Конституционный суд не мог в 1998 году позволить Борису Ельцину избираться на третий срок, но может разрешить действующему президенту России вновь избираться в 2024 году. Это связано с тем, что в 1998 году не существовало никаких юридических оснований для такого решения, но теперь они появятся в законе о поправках в Конституцию, 81-й статье Основного закона и переходных положениях, рассказал «Ленте.ру» сенатор и сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию Андрей Клишас.

«У Конституционного суда не было никаких юридических оснований, никаких иных конституционных норм, которые бы позволяли принять другие решения. — сказал Клишас. — Сейчас юридические основания есть, потому что они вписаны в закон о поправке. В нем четко сформулировано, что есть специальное правило (причем это и в 81-ю статью вносится, и в переходные положения), которое позволяет действующему президенту избираться на следующих выборах».

Конституционный суд отказал Ельцину в праве идти на третий срок даже несмотря на то, что во время его первого срока, в 1993 году, в стране была принята новая Конституция. Обнуления сроков тогда не произошло. Клишас считает, что в 1998 году суд дал «абсолютно корректное понимание» пункта 3 статьи 81 («Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд») «в условиях, когда Конституционному суду по сути предложили задним числом в отношении президента Ельцина решить, какой это у него срок».

«Это принципиальная разница, ее нужно понимать. Суд в 1998 году не мог сам придумать норму, и поэтому вынужден был руководствоваться той нормой, которая записана в 81-й статье. Сейчас суду говорят: парламент принял специальную норму, она появляется в 81-й статье и в переходных положениях, и Конституционный суд спрашивают: она противоречит каким-то положениям 1, 2 или 9 главы, или не противоречит?» — сказал Клишас. По его мнению, никакого противоречия нет.

При этом следующие президенты не смогут воспользоваться правилом из нового варианта Конституции, так как в 81-й статье будет написано, что эти положения распространяются только на действующего на момент вступления в силу данной статьи главы государства.

Отвечая на вопрос, как скоро Конституционный суд может получить документ на рассмотрение, Клишас отметил, что по состоянию на 11:30 четверга, 12 марта копии своих постановлений о том, что закон одобрен, прислали уже 30 регионов (требуется более двух третей). «Я думаю, в течение ближайших нескольких часов у нас более двух третей будет, и тогда наш комитет предложит включить этот вопрос в повестку дня на субботу», — сказал он. Решение о том, что Совфед соберется в субботу уже принято — сенаторы планировали рассмотреть ряд бюджетных законов. Если на том же заседании Совфед проголосует за закон о поправках, президент, считает Клишас, не откладывая подпишет его и отправит в Конституционный суд. «Далее есть норма закона о том, что в течение семи дней суд должен рассмотреть документ», — резюмировал Клишас.

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения президентских сроков Путина после принятия поправок к Конституции. Сам Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах. По его словам, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит основному закону страны.

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