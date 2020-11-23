Врач рассказал об уходе за кожей рук при использовании антисептиков

Врач-дерматолог Алексей Едемский в беседе с радио Sputnik рассказал, как ухаживать за кожей рук при использовании дезинфицирующих средств.

По его словам, снижение температуры вместе с частым мытьем рук и использованием антисептиков привело кожу россиян в «состояние войны». «[Кожа] постоянно пытается восстановиться, но это ей не удается, поскольку изо дня в день агрессивные среды наносятся на кожу рук», — пояснил специалист.

При этом дерматолог призвал не отказываться от санитайзеров и других средств гигиены, которые особенно важны в период пандемии коронавируса. Он порекомендовал параллельно использовать крем для рук, чтобы сохранить здоровье кожи. «В первую очередь, надо использовать плотные защитные кремы по типу эмолентов. Эти средства обволакивают кожу и не дают возможности влаге испаряться из нее», — сказал врач.

Едемский отметил, что состав крема был максимально простым. По его словам, из-за большого количества компонентов увеличивается вероятность аллергической реакции.

Ранее заместитель главного врача по эпидемиологической работе ФГБУ НИИ нейрохирургии имени Бурденко, доктор медицинских наук Ольга Ершова рассказала, что обработка рук антисептиком после мытья мылом может быть опасной для здоровья. Врач объяснила, что у людей, которые часто пользуются антисептиком после мытья рук с мылом, может развиться контактный дерматит. Она указала, что такое происходит и среди медиков, и последствия могут быть серьезными, вплоть до отстранения от работы.