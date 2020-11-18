Россиянам рассказали об опасности антисептика после мытья рук с мылом

Обработка рук антисептиком после мытья мылом может быть опасной для здоровья. Об этом россиянам рассказала заместитель главного врача по эпидемиологической работе ФГБУ НИИ нейрохирургии имени Бурденко, доктор медицинских наук Ольга Ершова, передает «Российская газета».

Врач объяснила, что у людей, которые часто пользуются антисептиком после мытья рук с мылом, может развиться контактный дерматит. Она указала, что такое происходит и среди медиков, и последствия могут быть серьезными, вплоть до отстранения от работы.

Ершова объяснила, что цель гигиены рук — избавить их от лишних загрязнений и снизить количество микробов до неопасной для человека дозы, а не сделать кожу стерильной. По ее словам, при одновременном использовании мыло и антисептик агрессивно влияют на липидный слой кожи, а вода вымывает его. Из-за этого люди могут ощущать жжение, используя и мыло, и растворы, содержащие спирт.

Специалист посоветовала разделять процедуры и не использовать антисептик при мытье рук, но применять только спиртосодержащие растворы, если надо продезинфицировать кожу при взаимодействии с подозрительной поверхностью. Ершова рекомендовала обращать внимание на средства с увлажняющими свойствами.

Ранее иммунолог Виталий Зверев заявил, что перчатки не защищают от заражения коронавирусом, а, наоборот, способствуют заражению другими заболеваниями, от которых предохраняет естественная защита рук. По его словам, в перчатках люди собирают «всякие кишечные бактерии, грибы» и трогают после этого лицо, если у них есть такая привычка, а коронавируса нет на поверхностях.