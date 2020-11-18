Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В МГУ отреагировали на требование студентов вернуть часть платы за обучение
Центр «Вектор» создаст еще три вакцины от коронавируса
Известный врач обвинил московскую клинику в смерти сестры с COVID-19
Морская выдра поймала акулу на глазах у фотографов
В России предложили ввести курортный сбор во всех регионах
В Москве выявили новые мутации коронавируса 
Бывший президент Польши поведал о заработках США на ссорах его страны с Россией
К отказавшемуся от идеи главы Чечни бизнесмену отправился помощник Кадырова
Назван вред металлических чехлов для смартфонов
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам рассказали об опасности антисептика после мытья рук с мылом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Обработка рук антисептиком после мытья мылом может быть опасной для здоровья. Об этом россиянам рассказала заместитель главного врача по эпидемиологической работе ФГБУ НИИ нейрохирургии имени Бурденко, доктор медицинских наук Ольга Ершова, передает «Российская газета».

Врач объяснила, что у людей, которые часто пользуются антисептиком после мытья рук с мылом, может развиться контактный дерматит. Она указала, что такое происходит и среди медиков, и последствия могут быть серьезными, вплоть до отстранения от работы.

Проект
Поколение выживших
Россия пережила лихие 90-е. Как беды сделали россиян сильнее?
Прочитать

Ершова объяснила, что цель гигиены рук — избавить их от лишних загрязнений и снизить количество микробов до неопасной для человека дозы, а не сделать кожу стерильной. По ее словам, при одновременном использовании мыло и антисептик агрессивно влияют на липидный слой кожи, а вода вымывает его. Из-за этого люди могут ощущать жжение, используя и мыло, и растворы, содержащие спирт.

Специалист посоветовала разделять процедуры и не использовать антисептик при мытье рук, но применять только спиртосодержащие растворы, если надо продезинфицировать кожу при взаимодействии с подозрительной поверхностью. Ершова рекомендовала обращать внимание на средства с увлажняющими свойствами.

Ранее иммунолог Виталий Зверев заявил, что перчатки не защищают от заражения коронавирусом, а, наоборот, способствуют заражению другими заболеваниями, от которых предохраняет естественная защита рук. По его словам, в перчатках люди собирают «всякие кишечные бактерии, грибы» и трогают после этого лицо, если у них есть такая привычка, а коронавируса нет на поверхностях.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач рассказала, почему нельзя после мытья рук применять антисептик
Иммунолог заявил об опасности ношения перчаток
В Госдуме придумали способ заставить всех носить маски и перчатки