Иммунолог заявил об опасности ношения перчаток

Перчатки не защищают от заражения коронавирусом, а наоборот опасны, так как способствуют заражению другими заболеваниями, от которых предостерегала есетственная защита рук. С таким заявлением выступил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Его слова приводит «Интерфакс».

Специалист считает, что перчатки — это коммерческий проект, и вируса нет ни на каких поверхностях. Находясь же в перчатках, люди собирают «всякие кишечные бактерии, грибы», и все равно трогают после этого лицо, если есть такая привычка.

«Когда мы подносим руки к лицу, у человека гораздо меньше шансов заразиться всякими грибковыми заболеваниями, чем в перчатках. На перчатках это все остается. На руках эти микроорганизмы погибают, у нас на руках есть антимикробные пептиды, наша защита», — объяснил Зверев.

Иммунолог также заявил о бессмысленности дезинфицировать улицы, так как микроорганизмы вырабатывают устойчивость, как к антибиотикам. «Если потом такой гриб попадет в госпиталь, вывести его будет нельзя, потому что антисептики одни и те же», — добавил эксперт.

При этом Зверев утверждает, что носить маски необходимо, так как если оба человека в помещении находятся в средствах защиты, вероятность заражения составляет один-два процента. Если же меры предосторожности соблюдает только один гражданин, вероятность высокая — порядка 80 процентов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме придумали, как заставить всех россиян в период пандемии пользоваться антисептиком, носить маски и перчатки. Депутат Ярослав Нилов заявил, что в этом вопросе важна финансовая сторона — люди не хотят тратить деньги на средства защиты. Таким гражданам надо помочь и бесплатно обеспечить их всем необходимым для профилактики заражения.