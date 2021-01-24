Дерматолог рассказал о последствиях коронавируса для кожи

Врач-дерматолог Станислав Арканников рассказал о последствиях перенесенного коронавируса для кожи. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

Косметолог отметил, что коронавирус сильно сказывается на иммунной системе человека, а кожа является «зеркалом всего организма». Специалист добавил, что именно по состоянию кожи можно определить, есть у человека хронические заболевания или нет. Он подчеркнул, что от коронавируса кожа сильно страдает.

Арканников также опроверг заблуждение о том, что ношение маски может вызывать проблемы с кожей, в том числе демодекоз. Он пояснил, что развитию демодекоза могут способствовать «нарушение иммунитета, перенесенные заболевания или какие-то проблемы с кожей общего глобального характера».

Ранее ученые обнаружили, что организм человека способен хранить «память» о прошлых коронавирусных инфекциях, которыми переболел ранее — и эта «память» способна помочь его иммунной системе бороться с COVID-19. Специалисты изучили иммунный ответ человеческого организма на несколько коронавирусов и установили, что COVID-19 может вызывать реакцию антител, которые появились после уже перенесенного коронавируса до нынешней пандемии.