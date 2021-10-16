Россиян предупредили об опасности частного мытья рук

Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева заявила, что неправильное мытье рук может привести к опасным последствиям. В интервью для «Москвы 24» медик рассказала, какие рекомендации стоит учитывать при очищении рук.

Специалист объяснила, что частое мытье рук оказывает негативное воздействие на кожу. Мыло уничтожает липидный барьер, который защищает кожу от повреждений и проникновения в организм опасных элементов, предупредила Скорогудаева россиян. Кроме того, неправильное мытье рук способствует развитию онкологии.

«Мыло для нашей кожи — это агрессивная среда. В его составе достаточно жесткие детергенты. Это вещества, благодаря которым возникает пена. Детергенты повреждают кожу, из-за чего она начинает пропускать жидкость с нежелательными для организма соединениями. Поэтому нарушать барьер не рекомендуется», — объяснила дерматолог.

Медик также порекомендовала мыть руки только в тех случаях, когда это необходимо: например, после прогулки на улице или посещения общественных мест. Не стоит мыть руки хозяйственным мылом, а также средством для мытья посуды, считает эксперт. После процедуры очищения она советует наносить на кожу крем, который поможет восстановить ее естественный барьер.

«В долгосрочной перспективе частое использование средств, которые нарушают липидный барьер кожи, приводит к засорению организма теми соединениями, которые в него попадать не должны. Это угроза влияния на иммунную систему. Отсюда риск развития аллергических заболеваний и вероятность рака», — заключила Скорогудаева.

