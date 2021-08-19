Названо необходимое время для мытья рук

Исследователь из Великобритании с помощью построенной им модели воспроизвел механику мытья рук и оценил необходимое для удаления с кожи бактерий и вирусов время. Статья ученого опубликована в журнале Physics of Fluids.

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Польза соблюдения гигиены, в частности, мытья рук для сдерживания распространения инфекций (в том числе и коронавируса) давно не подвергается сомнению. Однако физика этого процесса изучена недостаточно. Восполнить пробел решил британский ученый Пол Хэммонд.

В построенной им двумерной модели тонкая пленка жидкости разделяет две двигающиеся относительно друг друга шероховатые поверхности, под которыми понимаются руки. Частицы задерживаются в углублениях, вырваться из которых можно лишь при достаточной энергии потока воды. «Если вы двигаете свои руки по отношению друг к другу слишком аккуратно и слишком медленно, создаваемые текущей жидкостью силы недостаточно для преодоления удерживающей частицы силы», — подчеркивает Хэммонд.

Результаты моделирования ученого согласуются с существующими нормативами для мытья рук для того, чтобы эффективно очистить поверхность от частиц, необходимо по крайней мере 20 секунд. К примеру, такой же промежуток времени называют в своих рекомендациях Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

При этом в модели не учитываются химические и биологические процессы при использовании мыла, признает исследователь. Также не учитывался и ряд физических явлений — как, к примеру, броуновское движение частиц.

