Минздрав заявил о росте детской заболеваемости коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о росте заболеваемости коронавирусом среди детей в стране. Его слова приводит ТАСС.

Об этом глава Минздрава заявил в ходе рабочей поездки в Рязанскую область, где, по словам Мурашко, под наблюдением из-за COVID-19 находятся более трех тысяч детей.

Он добавил, что для детей разработана вакцина на базе «Спутника V». «Очень важно защитить маленьких детей, сейчас завершается экспертиза новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что [вакцина] будет доступна», — отметил Мурашко.

Ранее в центре имени Гамалеи рассказали, что для вакцинации подростков концентрация вакцины от коронавируса «Спутник V» снижена в 5 раз, и в 10 раз — для детей младшего возраста.