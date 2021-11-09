В Минздраве назвали неожиданную особенность дельта-штамма

Дельта-штамм COVID-19 способен ускользать от нейтрализующих антител. Такую неожиданную особенность на пленарном заседании X Юбилейной Международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021» назвал главный внештатный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. Его слова во вторник, 9 ноября, приводит РИА Новости.

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Специалист отметил, что помимо такой способности игнорировать антитела, полученные как при вакцинации, так и при перенесенном ранее коронавирусе, штамм «дельта» быстрее передается от человека к человеку и может вызывать более тяжелое течение заболевания из-за большей патогенности.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков считает, что именно с появлением дельта-штамма дети в России стали в десятки раз чаще заражаться коронавирусом.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная назвала лабораторное тестирование на COVID-19 единственным способом, с помощью которого можно достоверно убедиться в наличии в организме коронавирусной инфекции. Она отметила также, что специфических симптомов, отличных от всех остальных заболеваний, у коронавируса нет.