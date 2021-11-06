В Роспотребнадзоре назвали единственный способ поставить точный диагноз COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная в интервью РИА Новости назвала единственный способ, с помощью которого можно достоверно убедиться в наличии в организме коронавирусной инфекции.

По ее словам, поставить точный диагноз можно только с помощью лабораторного тестирования на COVID-19, поскольку специфических симптомов, присущих исключительно ему, у коронавируса нет.

Пшеничная пояснила, что если у больного есть респираторные симптомы — кашель, насморк, повышенная температура — то он может заподозрить у себя коронавирус, особенно если в пределах нескольких дней контактировал с больным. Однако, отмечает врач, схожие симптомы имеют также грипп и ОРВИ. Поэтому необходимо лабораторное тестирование.

Внимание к деталям

При этом, врачи предупреждают, что при сдаче ПЦР-тестов также существуют свои правила, соблюдение или нарушение которых может привести к сомнительным результатам исследования. По словам главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике в УрФО, доктора медицинских наук Сергея Токарева, результаты окажутся более точными, если сдать мазок в первые пять дней заболевания.

Когда инфекция находится в активной фазе и выделение вируса на слизистых достаточно высокое, то его легко можно будет обнаружить при соблюдении всех методик забора биоматериала. С первого по пятый день обычно концентрация настолько масштабна, что иногда к ПЦР-тестированию пациенту даже не нужно особо готовиться, то есть сдавать мазок натощак или через три-четыре часа после еды Сергей Токарев Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО

Кроме того, врач отметил, что в ряде случаев среди пациентов встречаются так называемые сверхраспространители COVID-19. Концентрация вируса в из организмах всегда предельно высока и может повышаться в тысячи раз. Медик подчеркнул, что таких людей немного, но у них в любом случае выявят вирус. Также он предупредил о том, что бывают и противоположные случаи.

На этом фоне особое внимание привлекает поручение главы Роспотребнадзора Анны Поповой принять жесткие меры в регионах России, где результаты тестов на COVID-19 нужно было ждать до шести дней. В частности, она упомянула Тверскую, Пензенскую и Челябинскую области. Попова подчеркнула, что в таких случаях велика вероятность того, что человек, не зная, что он инфицирован, распространяет вирус дальше. А врачи не могут ему помочь из-за отсутствия диагноза.

Кому положен QR-код

В свою очередь, задержка результатов ПЦР-тестирования или отказ больного обратиться к врачу могут после выздоровления лишить его шанса на получение QR-кода. По мнению инфекциониста, доктора медицинских наук Николая Малышева, чтобы присвоить QR-коды тем, кто перенес коронавирус и не обращался к медикам, вначале нужно верифицировать, болел ли человек. Однако, по словам медика, сделать это не так просто: один лабораторный анализ ни о чем не говорит. Решение принимает лечащий врач, который наблюдает пациента и «имеет полную картину».

Того же мнения, как напомнил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, придерживаются и эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, перенесшими COVID-19 принято считать тех, у кого заболевание было подтверждено. Но, подчеркивает врач, даже переболевшие коронавирусом пациенты через полгода осле выздоровления должны пройти ревакцинацию, чтобы регулярно поддерживать иммунитет, чтобы защищаться от новых штаммов.

Однако глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец считает, что для подтверждения «неофициально» перенесенной болезни и получения впоследствии QR-кода граждане должны всего лишь предоставить результат ПЦР и антиген-тест и обратиться в поликлинику по месту жительства, чтобы результаты проверила врачебная комиссия.

Если комиссия посчитает, что представленной информации достаточно, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то информация об этом пациенте будет внесена в федеральный регистр Дмитрий Лисовец Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Нерабочие дни

На фоне ситуации с распространением коронавируса в стране ряд регионов ужесточил антиковидыне ограничения вплоть до продления нерабочих дней. Такое решение уже приняли уже пять российских субъектов: Челябинская, Курская, Смоленская и Томская области. Первыми меры ужесточили власти Новгородской области.

В Томской области нерабочие дни, введенные из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, продлят до 15 ноября включительно. В Новгородской области нерабочие дни сохранятся еще на неделю, до 15 ноября, а в Челябинской и Курской областях — до 12 ноября.

При этом, в Москве продлевать нерабочие дни не планируется. По словам мэра столицы Сергея Собянина, ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась.