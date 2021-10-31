В Минздраве описали правильную сдачу ПЦР-теста

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с Ura.ru описал, как должна выглядеть правильная сдача ПЦР-тестов. По его словам, результаты окажутся более точными, если сдать мазок в первые пять дней заболевания.

«Когда инфекция находится в активной фазе и выделение вируса на слизистых достаточно высокое, то его легко можно будет обнаружить при соблюдении всех методик забора биоматериала. С первого по пятый день обычно концентрация настолько масштабна, что иногда к ПЦР-тестированию пациенту даже не нужно особо готовиться, то есть сдавать мазок натощак или через три-четыре часа после еды», — заявил медик.

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Кроме того врач добавил, что среди пациентов в ряде случаев встречаются так называемые сверхраспространители COVID-19, у которых концентрация вируса всегда является предельно высокой и может повышаться в тысячи раз. Он подчеркнул, что таких людей немного, но у них в любом случае выявят вирус. Также он предупредил о том, что бывают и противоположные случаи.

«На поздних стадиях инфекционного процесса в носоглотке концентрация может быть настолько мала, что пациент уже может погибать на реанимационной койке, а тест при этом будет показывать отрицательный результат», — подчеркнул специалист. По его словам, в этом случае вирус уже выполнил свою функцию, запустив в легких человека цитокиновый шторм, поэтому в носу ему делать нечего.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников оценил необходимость закрытия границ из-за коронавируса. Он считает, что такая мера является «бессмысленной и бесполезной». По словам доктора, россияне не завозят новые штаммы коронавируса из-за рубежа, что подтверждает статистика. Врач отметил, что положительные ПЦР-тесты встречаются менее чем у одного процента людей, которые пересекают границу.