Доктор Мясников оценил необходимость закрытия границ из-за коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил необходимость закрытия границ из-за коронавируса. Он написал в своем Telegram-канале, что такая мера является «бессмысленной и бесполезной».

По словам доктора, россияне не завозят новые штаммы коронавируса из-за рубежа, что подтверждает статистика. Врач отметил, что положительные ПЦР тесты встречаются менее чем у одного процента людей, которые пересекают границу.

«Еще раз посмотрите данные, которые я публикую постоянно ("Английский пациент" и др). Новые штаммы, тяжелые и смертельные, вырабатываются внутри людей с нарушенным иммунитетом, которые заболели ковидом. То есть люди с иммунодефицитом — пожилые, больные онкологией и другими тяжелыми болезнями — являются инкубаторами новых штаммов», — написал он.

Специалист пояснил, что в телах этих больных мутации происходят за месяц-два. «Именно поэтому таких больных надо вакцинировать полноценными дозами, а в случае инфицирования внимательно следить, чтобы они не контактировали с другими людьми, пока полностью не выздоровеет. А перекрывать границы — это ухудшать экономическую ситуацию и нарушать все возможные связи без малейшего на то смысла и эффекта на распространения болезни», — заключил врач.

Ранее Мясников назвал возможную причину роста смертности от коронавируса в России. Доктор предположил, что количество летальных исходов могло увеличиться из-за бесконтрольного лечения инфекции. При возникновении вирусных пневмоний при COVID-19 врачи могут прописывать пациентам антибиотики, однако повышенную температуру нужно сбивать «парацетамолом, обильным питьем, проветриванием воздуха, куриным бульончиком и постельным режимом».