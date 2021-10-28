Врач предупредил об опасности творожных сырков и раскрыл секреты их выбора

Доктор и телеведущий Сергей Агапкин, а также врач Михаил Гинзбург в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказали о том, как правильно выбирать глазированные сырки, и предупредили о том, чем этот продукт может быть опасен. Выпуск, в котором специалисты раскрыли секреты покупки сырков, опубликован на YouTube.

Как отметили медики, качественный сырок состоит из творога, сахара, шоколада, сливочного масла, сливок и натуральных ароматизаторов. Важно, чтобы в нем было не более 150 килокалорий на 100 граммов. При выборе сырков они порекомендовали россиянам обращать внимание на еще два параметра. «Если калорийность — это просто возможный лишний вес и какие-то, может быть, осложнения с ним связанные, то вот с избытком жира очень часто осложнения связаны напрямую. В частности, это атеросклероз», — предостерег Гинзбург.

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Специалисты уточнили, что в некоторых сырках содержатся «плохие жиры», а также слишком большое количество сахара. При этом наибольшую опасность представляют именно жиры, о наличии которых производители не всегда пишут напрямую. «Напишут: растительный аналог молочного жира, растительные жиры… То есть напишут так, что нам будет приятно это прочитать», — предупредил Гинзбург. Врачи подчеркнули: если в составе указано растительное масло, покупать такой сырок не стоит.

Кроме того, они посоветовали обращать внимание на содержание сахара. «Сахар — это зло и безусловный вред. Чем меньше в нашем питании сахара, тем лучше», — отметил Гинзбург, добавив, что сейчас с сахаром связывают все возрастные болезни, а также уменьшение продолжительности жизни. По его словам, лучше выбирать сырки, где вместо этой добавки взят сахарозаменитель. Если же рядом с домом не продается подходящий по всем параметрам продукт, то врачи рекомендуют сделать лакомство своими руками.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о том, что сахарозаменители помогают сбросить лишний вес. Доктор обратил внимание на то, что обмануть таким образом организм не получится: рецепторы одинаково реагируют и на сахар, и на его заменители.