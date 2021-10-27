Доктор Мясников дал совет любителям сладкого

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф о том, что сахарозаменители помогают сбросить лишний вес. Выпуск, в котором доктор дал совет худеющим любителям сладкого, опубликован на YouTube.

По словам Мясникова, сахар и соль считаются самыми распространенными вкусовыми добавками. При этом некоторые считают, что употребление сахарозаменителя вместо сахара помогает сбросить вес. Однако доктор обратил внимание на то, что обмануть таким образом организм не получится: рецепторы одинаково реагируют и на сахар, и на его заменители.

«Вы калории не получаете, но рецепторы их (сахарозаменители — прим. «Ленты.ру») воспринимают как сахар, и на них выбрасывается инсулин», — заявил телеведущий. При этом он подчеркнул, что постоянное увеличение уровня инсулина в крови может приводить к ожирению, сахарному диабету, онкологии и другим заболеваниям.

«Если вы такой фанат сладкого, то как-то сдерживайте себя», — посоветовал Мясников.

Ранее призвал отказаться от фруктовых соков из-за высокого содержания сахара. По его словам, такое ограничение позволит гражданам похудеть. В то же время доктор напомнил о пользе цитрусовых: в них содержится витамин C, укрепляющий иммунитет, а, к примеру, апельсиновый сок улучшает усвоение железа и полезен при гипогликемии.