Доктор Мясников предупредил об опасности приема популярного витамина

Мясников предупредил, что передозировка кальция в организме может вызвать судороги

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил россиян об опасности приема кальция. По его словам, передозировка популярного витамина может привести к судорогам и другим побочным эффектам. Выпуск доступен на YouTube.

Мясников отметил, что при остеопорозе — заболевании, вызванном утратой кальция в костных тканях организма, рекомендуется специальная диета. Для профилактики болезни доктор порекомендовал изменить образ питания и употреблять достаточное количество витамина D и кальция.

По словам телеведущего, мужчинам и женщинам следует ежедневно принимать с пищей один грамм кальция и 600 миллиграммов витамина D. При определенных обстоятельствах врач может порекомендовать увеличить количество кальция, однако превышение положенной дозировки опасно. Мясников подчеркнул, что оно может привести к побочным эффектам.

«Больше двух граммов вы не должны принимать. Могут развиться неприятные симптомы: слабость, усталость, судороги», — предупредил телеведущий.

Ранее Мясников рассказал об опасном последствии приема другого популярного витамина. Врач отметил, что синтетический витамин C усваивается организмом хуже, чем витамин C в натуральных продуктах. Частое применение этого витамина в виде таблеток увеличивает риск образования камней в почках.