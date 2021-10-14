Иммунолог оценил пользу витамина D при коронавирусе

Роль витамина D в профилактике и лечении COVID-19 переоценена, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Его слова приводит URA.RU.

«Это была очень большая провокация насчет витамина D, возможно, с целью его сбыта. Он никакого отношения к лечению и профилактике коронавирусной инфекции не имеет», — оценил пользу витамина специалист.

Он также отметил, что некоторым людям становилось хуже, когда они принимали витамин D в больших дозах. Повышение этого элемента в организме человека приводило к возникновению повышенной свертываемости крови.

В свою очередь эпидемиолог Эдуард Шунков заметил, что гипервитаминоз D может привести к гиперкальцемии (повышенное содержание кальция в плазме крови — прим. «Ленты.ру»). Ее можно отследить по ряду симптомов, таких как головная боль, слабость, потеря аппетита, боли в суставах, тошнота и рвота, спазмы в животе, а также расстройство пищеварения и запоры.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил о побочных эффектах препаратов от коронавируса. Он объяснил, что лекарства, используемые при лечении COVID-19, могут привести к токсическому поражению печени.