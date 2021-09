Ученые нашли связь между употреблением кофеина и дефицитом витамина D

Потребление кофеина может повлиять на способность вашего организма усваивать витамин D. К такому выводу пришла международная группа ученых, пишет портал Eat this! Not That!

В основу исследования легли данные 13 тысяч участников американской программы социального исследования National Health and Nutrition Examination Survey в возрасте от 30 до 47 лет. В результате специалисты из Китая и Бразилии пришли к выводу, что чем больше люди употребляют кофеин, тем выше риск дефицита витамина D.

В то же время отмечается, что неизвестно, как кофеин влияет на уровень витамина D у пожилых людей.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл способ правильно принимать витамин D. Он отметил, что это вещество лучше усваивается при употреблении в таблетках.