Россиянам перечислили худшие блюда для завтрака

Врач-гастроэнтеролог сети клиник «Атлас» Татьяна Батюхно перечислила россиянам блюда, которые не стоит есть на завтрак. Ее слова опубликовала «Газета.Ru».

По данным эксперта, самое худшее блюдо для завтрака — бутерброд. Он не имеет полезных микроэлементов и обеспечивает организм лишь большим количеством жиров и калорий. Если утро без бутерброда не представляется возможным, то стоит заменить хлеб на цельнозерновой, а вместо колбасы положить сыр.

Также эксперт добавила, что не стоит завтракать быстрорастворимыми кашами и хлопьями, так как они содержат большое количество глюкозы. «Сначала это насыщает, стимулирует подъем сил, но уже скоро голод вернется», — объяснила Батюхно.

Она отметила, что на пустой желудок не советует употреблять кисломолочные продукты, мучные изделия, свежевыжатые соки, а также кофе.

Ранее врач-диетолог Марина Аплетаева назвала россиянам опасные последствия отказа от молочных продуктов. По словам медика, молочные продукты являются хорошим источником полноценного животного белка, витамина D, пробиотиков и кальция.