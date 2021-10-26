Доктор Мясников назвал неожиданные причины боли в горле

Врач Мясников: причинами боли в горле могут быть аллергия, изжога и сухость

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о том, почему возникает боль в горле. Выпуск, в котором он назвал неожиданные причины этой проблемы, опубликован на YouTube.

«По большей части, если мы говорим о взрослых, то боль в горле, как правило, не инфекционная. Есть много заболеваний, которые сопровождаются болью в горле», — объяснил доктор. Среди них доктор отметил фибромиалгию — ревматическое заболевание, которое вызывает боль в мышцах, связках и сухожилиях и от которого, по словам специалиста, страдает каждая пятая женщина в мире. Мясников подчеркнул, что фибромиалгия также сопровождается плохим сном, усталостью, болью в суставах и увеличением лимфоузлов.

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Самой частой причиной боли в горле, которая не имеет инфекционной природы, врач посчитал аллергию. В этом случае Мясников призвал принимать не обезболивающие или антибиотики, а антигистаминные средства.

Еще одной причиной Мясников назвал повышенную кислотность желудка. «Кислое содержимое желудка забрасывается за кольцо пищевода, не полностью прикрытое, и дальше, особенно когда вы лежите, забрасывается в горло, вызывая хронический кашель, боль в горле и осиплость голоса», — объяснил доктор. По словам медика, в таких случаях боль в горле возникает из-за химического ожога. Поэтому пациентам рекомендуют лекарства, снижающие кислотность желудка.

Кроме того, боль в горле может возникать из-за сухости слизистых оболочек. По словам Мясникова, эта проблема особенно актуальна в отопительный период, когда влажность воздуха падает. «Все пересыхает, нарушается мукозальный иммунитет, и в частности пересыхают слизистые», — заключает доктор.

Ранее Мясников рассказал, в каких случаях следует отказаться от приема антибиотиков. По словам медика, антибиотики противопоказаны при кашле, вирусном бронхите и гайморите. Эти препараты перестают действовать при бесконтрольном применении, отметил он.