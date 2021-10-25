Мясников призвал отказаться от приема антибиотиков в нескольких случаях

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» призвал отказаться от приема антибиотиков в нескольких случаях. Выпуск доступен на YouTube.

По словам медика, антибиотики противопоказаны при кашле, вирусном бронхите и гайморите. Эти препараты перестают действовать при бесконтрольном применении, считает он.

«Я уже устал говорить: антибиотики вне больницы вы можете принимать, когда у вас стрептококковая ангина с температурой 40 для профилактики болезней сердца, когда у вас у половые инфекции или у вас была или есть пневмония, и вы лечите ее в домашних условиях», — заключил врач.

Ранее Мясников назвал эффективный способ бросить курить. Доктор посоветовал убрать из квартиры все, что напоминает о курении. Он вспомнил, что, когда бросал курить, сразу раздал знакомым все оставшиеся зажигалки и сигареты. Также он предупредил, что вспомогательные препараты с содержанием никотина растягивают процесс отказа от курения.