Врач Александр Мясников заявил, что люди с первой группой крови защищены от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал защищенную от коронавируса группу людей. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» телеканала «Россия 1». Выпуск доступен на YouTube.

По словам врача, развитие болезней, в том числе коронавирусной инфекции, может зависеть от группы крови человека.

«Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена. Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов», — заявил Мясников.

Также телеведущий высказал мнение, что у некоторых людей в организме находится большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирусную инфекцию. У такой категории более высокий риск заболеть, заявил врач.

Ранее Мясников назвал эффективный способ бросить курить. Доктор посоветовал убрать из квартиры все, что напоминает о курении. Он вспомнил, что, когда бросал курить, сразу раздал знакомым все оставшиеся зажигалки и сигареты. Также он предупредил, что вспомогательные препараты с содержанием никотина растягивают процесс отказа от курения.