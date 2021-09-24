Мясников раскрыл самый эффективный способ бросить курить

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый эффективный способ бросить курить. Свой метод избавления от вредной привычки он раскрыл в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Выпуск доступен на YouTube.

По словам доктора, многие бросают курить и начинают снова, потому что курение является хронической болезнью, которая течет с рецидивами. Поэтому без посторонней помощи избавиться от этой привычки могут только 3-6 человек из ста. Однако это не повод останавливать попытки — вред от сигарет давно доказан.

«По идее, курить бросать надо вот так: затянулся, бросил — и все… Когда так бросаешь, это наиболее эффективно. Тебе потом хочется меньше [курить]», — сказал Мясников. Он добавил, что вспомогательные препараты с содержанием никотина растягивают процесс отказа от курения на определенное время. Однако их использование врач назвал вполне логичным шагом.

Доктор посоветовал убрать из квартиры все, что напоминает о курении. Он вспомнил, что, когда бросал курить, сразу раздал знакомым все оставшиеся зажигалки и сигареты.

«[Нужно] настроиться на определенную дату. К этой дате снижать потребление сигарет постепенно. Потом, если ты бросаешь, ты должен полностью избавиться от [курящих] в окружении: у тебя не должно быть курящей жены, курящих друзей и так далее. Ты должен избегать этого соблазна, запаха сигарет», — подытожил Мясников.

Ранее врач оценил эффективность приема популярных препаратов — поливитаминов — при профилактике простуды.