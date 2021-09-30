Выявлен вред напитков c сахарозаменителем

Ученые из США: напитки с сукралозой усиливают аппетит у женщин и людей с ожирением

Исследователи из США показали, что содержащие сахарозаменитель сукралозу напитки могут усиливать аппетит и чувство голода у женщин и людей с ожирением. Работа ученых опубликована в JAMA Network Open.

Несмотря на широкую распространенность продуктов с сахарозаменителями, консенсуса относительно вреда или пользы их употребления среди ученых и медиков до сих пор нет. В эксперименте исследователей из Университета Южной Калифорнии 74 человека за три посещения после 12-часового ночного голодания выпивали 300 миллилитров напитков, подслащенных сахарозой (обычным сахаром) и сукралозой соответственно, а также воды. Среди участников, разбитых на три группы — со здоровым весом, избыточным весом и с ожирением — было поровну мужчин и женщин.

Через два часа у людей с помощью функциональной магнитной томографии (фМРТ) отслеживали активацию областей мозга, участвующих в регуляции аппетита, измеряли уровень глюкозы, инсулина и других метаболических гормонов в крови, а также оценивали количество съеденной ими еды в оборудованном рядом буфете.

Анализ данных фМРТ показал, что активность областей мозга, связанных с чувством голода была повышена у двух групп — женщин и людей с ожирением, пивших напитки с сукралозой. Кроме того, у всех групп людей, употреблявших сахарозаменитель наблюдалось снижение уровня гормонов насыщения. Употреблявшие напитки с сукралозой женщины съели больше еды в буфете — что, однако, не было отмечено у мужчин.

