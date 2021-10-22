Названа сладкая и полезная замена конфетам

В Роспотребнадзоре посоветовали заменить конфеты на сухофрукты, зефир или мед

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка назвала сладкие и полезные продукты, которыми можно заменить конфеты. Об этом специалист рассказала в интервью «Известиям».

По словам Глинки, многие конфеты содержат ароматизаторы, пищевые красители, трансжиры и эмульгаторы, которые не приносят пользы. Вместо них, по мнению специалиста, можно употреблять сухофрукты — финики, изюм, курагу или чернослив.

Другая альтернатива конфетам, которую предлагает эксперт, — мед. Он укрепляет иммунитет и нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Помимо меда и сухофруктов, в рацион можно добавить зефир и пастилу. Это не сильно калорийные продукты, в основе которых лежат пюре, яичные белки и натуральные загустители. Эксперт Роспотребнадзора советует выбирать зефир без шоколадной глазури.

Также Глинка рассказала, что заменить конфеты можно горьким шоколадом, орехами, мармеладом, вареньем и raw-десертами — это десерты, которые не содержат яиц, пшеничной муки, сахара и готовятся без термической обработки.

Ранее индийский диетолог посоветовала продукт, который мог бы служить заменой сахара для любителей сладостей. По ее словам, лучше использовать стевию — натуральный сахарозаменитель, который делают из листьев одноименного растения, встречающегося в Южной и Центральной Америке. Он в 200 раз слаще сахара, но не калориен, не содержит углеводов и не влияет на содержание глюкозы в крови.