Диетолог перечислила три способа справиться с желанием перекусить

Диетолог Айат Слейманн: уменьшите углеводы и увеличьте белки в обеде для борьбы с голодом

Американский диетолог Айат Слейманн объяснила, как справиться с желанием перекусить. Ее советы перечислило издание PopSugar.

По мнению эксперта, желание что-то съесть может свидетельствовать о том, что организм не получает достаточного количества еды для поддержания нормального уровня сахара в крови.

Слейманн перечислила три способа, которые помогают в борьбе с голодом. Во-первых, каждый прием пищи должен состоять из блюд, которые содержат клетчатку, здоровые жиры и белки. Во-вторых, нужно уменьшить количество углеводов и увеличить количество белка, употребляемого во время обеда. В-третьих, необходимо следить за количеством пищи, съедаемой в течение дня. Ее должно хватать для насыщения.

Ранее сообщалось, что диетологи из США рассказали, как бороться с приступами голода во время диеты. Специалисты считают, что многие люди, которые пытаются похудеть, часто изнуряют себя долгими перерывами между приемами пищи, а потом набрасываются на высококалорийную еду.