Диетолог рассказала о вреде отказа от мяса

Диетолог Ольга Чунтова рассказала рассказала о вреде отказа от мяса в беседе с РИА Новости.

По ее словам, при отказе от животного белка организм перестает получать важные элементы: например, витамины D, В12, из-за чего возрастает риск развития инсульта, а также Омега-3 жирные кислоты, креатин, холестерин, йод, фосфор и кальций.

Специалист отметила, что все это может привести к гормональному нарушению. «Страдают волосы, ногти, кости, репродуктивная функция. Исключая животный белок, возрастает и риск развития анемии», — сказала она. Диетолог добавила, что растительный белок не может заменить животный ни по составу аминокислот, ни по усвояемости.

Чунтова посоветовала отказавшимся от мяса людям не пить слишком много кофе и чая, так как оба напитка могут препятствовать всасыванию железа. Для нормализации этого процесса она порекомендовала потреблять продукты, в которых содержится аскорбиновая кислота. Также в рацион следует включить водоросли, семена чиа, грецкий орех, яйца, семя льна. Эти продукты помогут восполнить дефицит полиненасыщенных жирных кислот.

Диетолог подчеркнула, что цинк можно получить из ореховых и бобовых, аминокислоты — из молочных продуктов. Также, по ее словам, повысить содержание кальция помогут мак, семена кунжута, миндаль, а также молодая крапива и шиповник.

Ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников призвал россиян не отказываться от употребления продуктов, которые содержат глютен. По словам специалиста, люди отказываются от крахмала, каш, хлеба, снижают калорийность и начинают худеть. Однако они выбирают продукты «якобы без глютена», а недобросовестные производители добавляют туда крахмал или огромное количество жиров.

