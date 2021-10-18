Диетолог назвала необходимую суточную дозу витамина С

Диетолог Залетова: во время болезни суточная доза витамина С может вырастать в десятки раз

Врач-диетолог Татьяна Залетова назвала суточную дозу витамина C, которая необходима здоровому человеку. Об этом она рассказала радио Sputnik.

По ее словам, здоровому человеку нужно 90 миллиграммов в день. Обеспечить эту дозу можно, употребляя овощи и фрукты, отметила диетолог.

При этом врач рассказала, что во время перегрузок, в том числе болезни, человеку иногда может понадобится в десятки раз больше витамина С. Она добавила, что получить такую дозу из продуктов питания сложно, поэтому приходится прибегать к аптечным препаратам. Оптимальную количество витамина поможет определить врач, добавила Залетова.

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