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Врач раскрыла опасность частого употребления креветок

Диетолог Соломатина призвала отказаться от частого употребления креветок из-за холестерина
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Фото: Unsplash

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что креветки являются полезным продуктом, поскольку в них содержится много белка. Кроме того, они обладают антиоксидантным свойством. Однако частое употребление креветок грозит опасными последствиями для организма, передает радиостанция «Говорит Москва».

Соломатина отметила, что россиянам привозят креветки, «которые преодолели большое расстояние». По мнению диетолога, в этой ситуации существует высокая вероятность отравления морепродуктами, которое может стать очень тяжелым.

Кроме того, врач отметила, что в креветках содержится большое количество холестерина. Она призвала отказаться от частого употребления этих морепродуктов в пищу. Диетолог раскрыла и другую опасность креветок.

«Нынешние креветки еще опасны и тем, что накапливают соли тяжелых металлов, и это очень большая проблема», — отметила Соломатина.

При покупке врач посоветовала внимательно рассматривать креветки и выбирать те, на которых нет черно-зеленых пятен. При этом бордовое пятно в области головы не должно казаться подозрительным признаком.

«Ни в коем случае нельзя брать креветки с зеленоватым отливом либо с темными пятнами. Нельзя брать те, которые взъерошенные, когда панцирь отходит от тельца. Это, как правило, старые. Если на них мало льда, они плотные, упругие, может быть бордовое пятно в области головы — это у них икра, и это нормально», — заключила диетолог.

Ранее специалисты перечислили продукты, которые при употреблении в сыром виде могут стать опасными для здоровья. Среди них — креветки, фасоль, картофель, сосиски, а также миндаль, грибы, ревень, побеги бамбука и маниок.


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