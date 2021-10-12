Диетолог назвала бюджетные замены дорогих продуктов для здорового питания

Российский диетолог Альбина Комиссарова назвала способ питаться вкусными и «здоровыми», но при этом дешевыми продуктами. Пост об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам врача, многие россияне считают, что здоровое питание — это очень дорого. Поэтому она решила развеять миф и перечислить бюджетные замены дорогим полезным продуктам, без которых многие не представляют себе сбалансированную диету.

В качестве источника важного для здорового питания цельного зерна Комиссарова предлагает покупать не дорогие дикий рис или киноа, а более доступные булгур, гречку, ячневую крупу, овес, пшено или полбу. Также можно присмотреться к хлебу из обойной муки (крупного помола), овсяным, ячменным и ржаным хлопьям долгой варки и хлебцам. Альтернативой красной рыбе, богатой омега-3-кислотами, может служить сельдь атлантическая, сардины, скумбрия, радужная форель, сибас, камбала, морской окунь, а также морепродукты: мидии и кальмары. Что касается масла, для приготовления еды подходит любое, однако для жарки лучше выбирать рафинированное или животного происхождения, а для салатов — нерафинированное.

Комиссарова добавила, что овощи, фрукты и ягоды — необходимая часть рациона, так как они богаты витаминами и клетчаткой. Лучше покупать сезонные продукты, они будут дешевле и полезнее. Не стоит пренебрегать замороженными овощами и ягодами: они собраны на пике зрелости и часто стоят гораздо дешевле свежих альтернатив.

Диетолог подчеркнула, что не стоит гнаться за так называемыми суперфудами, например кокосовым сахаром или черемуховой мукой. Она объяснила, что эти продукты имеют минимальные преимущества перед аналогами, а стоят в несколько раз дороже. К тому же они могут привести к перееданию: человек может съесть больше «полезных сладостей» и в итоге наберет больше калорий.

Ранее Комиссарова развеяла пять мифов о здоровом питании. Среди прочего, она посоветовала пропускать завтрак, если с утра не хочется есть, разрешила есть на ночь углеводы и призвала считать калории, а не приемы пищи.