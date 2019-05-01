Ученые обнаружили в креветках кокаин и кетамин

Ученые из Королевского колледжа Лондона и Университета Саффолка обнаружили в организмах пресноводных креветок, обитающих на востоке Англии в графстве Саффолк, кокаин и другие наркотические препараты. Об этом сообщает «Би-би-си».

Наркотики были найдены во всех образцах, отобранных из пяти водосборных бассейнов и 15 различных участков в графстве. Исследователи полагают, что пестициды, кетамин и фармацевтические препараты, также обнаруженные в водных организмах, попадают в окружающую среду после использования.

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По словам профессора Ника Бери из Университета Саффолка, исследование необходимо продолжить, чтобы понять, распространено ли присутствие кокаина в организмах водных обитателей по всей Великобритании и за рубежом, или же это местная проблема.

В марте на берег филиппинской провинции Долина Компостела вынесло мертвого кита, в желудке которого обнаружили 40 килограммов пластика, в том числе 16 упаковок из-под риса, четыре мешка с банановых плантаций и множество продуктовых пакетов. Предположительно, смерть морского животного наступила из-за отравления мусором.

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