Редкий дельфин наелся пластика и выбросился на берег

В американском штате Флорида редкого крупнозубого дельфина выбросило на берег. Об этом сообщает Комиссия по охране рыб и диких животных Флориды на своей официальной страничке в Facebook.

Дельфина обнаружили 23 апреля на берегу пляжа Форт-Майерс-Бич. Он был сильно истощен, поэтому прибывшие зоологи усыпили животное, чтобы облегчить его участь.

При вскрытии в желудке у крупнозубого дельфина нашли два пластиковых пакета и кусочек воздушного шарика. Биологи отметили, что необходимо проверить, страдало ли животное от каких-либо заболеваний, прежде чем установить окончательную причину, по которой оно выбросилось на берег.

«Эта находка еще раз подчеркивает, что необходимо сократить использование одноразового пластика и перестать отпускать воздушные шарики», — подчеркнули биологи.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, крупнозубые дельфины защищены федеральным законом о защите морских млекопитающих. Глубоководные млекопитающие могут прожить до 36 лет и питаются кальмарами и рыбой.

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