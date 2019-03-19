Сотни мертвых израненных дельфинов выбросило на побережье Франции

С начала года на Атлантическом побережье Франции нашли рекордное число мертвых дельфинов. Об этом сообщает The Local.

Согласно двум различным исследованиям, в течение первых месяцев 2019 года на пляжах заметили от 400 до 600 мертвых дельфинов. Организация Sea Shepherd France насчитала 990 останков, выброшенных на берег с декабря 2018 года, пишет The Independent.

«Если сравнить эти цифры с данными за аналогичный период прошлого года, мертвых дельфинов уже больше, чем в прошлые годы, которые тоже были рекордными», — комментирует биолог Элен Пельтье.

У многих дельфинов были переломаны кости, плавники или хвост, а тела покрывали глубокие раны, которые оставили рыболовные сети. В Sea Shepherd France полагают, что причиной гибели дельфинов является промысел морского окуня, который ведется в этом регионе. Животные случайно попадают в сети траулеров и гибнут под водой от нехватки воздуха. Некоторых дельфинов успевают освободить, но и их зачастую ждет смерть от полученных ран.

По оценке Sea Shepherd France, лишь 20 процентов мертвых дельфинов оказываются на суше. Это значит, что общее число погибших животных может достигать 10 тысяч в год. Организация призывает запретить промысел в районах нереста морского окуня и торговлю молодой рыбой.

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