Вся деревня пришла спасать редкого дельфина из канала

В индийском штате Уттар-Прадеш десятки местных жителей приняли участие в спасении редкого гангского дельфина, который застрял в оросительном канале. Видео, снятое очевидцами, опубликовано на сайте Newsflare.

80-килограммовое животное заметили в канале возле одной из деревень. По всей видимости, оно заплыло туда из реки Гхагхара, с которой канал сообщается на расстоянии 20 километров от деревни.

При появлении людей дельфин немедленно уплывал. Сотрудники лесного ведомства и специалисты не смогли справиться с ним, поэтому к спасению животного решили привлечь жителей деревни.

Приток воды в канал ослабили, после чего туда спустились более ста мужчин с рыболовными сетями. После этого 15 человек перенесли животное в дожидающийся грузовик, который отвез его к реке.

В 2017 году сообщалось, что жители деревни в индийском штате Керала больше часа спасали 20-летнего слона, который застрял в грязи. Животное напугал шум проходящего поезда. Слон бросился бежать, но увяз в густой грязи в полутора километрах от железной дороги.

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