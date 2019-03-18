В желудке мертвого кита нашли аномальное количество пластика

На берег филиппинской провинции Долина Компостела вынесло мертвого кита. Как сообщают представители музея D' Bone Collector Museum на официальной странице в Facebook, в его желудке обнаружили аномальное количество пластика.

Животное нашли в субботу, 16 марта, у побережья Ситио Асинан. Сотрудники музея доставили его в исследовательский центр города Давао для проведения аутопсии. В результате из желудка кита изъяли 40 килограммов пластика, в том числе 16 упаковок из-под риса, четыре мешка с банановых плантаций и множество продуктовых пакетов.

Предположительно, смерть морского животного наступила из-за отравления мусором. «Мы никогда не видели столько пластика в желудке кита, — отметили работники музея. — Власти должны принять строгие меры против тех, кто продолжает воспринимать водоемы как помойные ведра».

В феврале в Бразилии обнаружили мертвого горбатого кита вдали от его естественной среды обитания. 11-метровое мертвое существо нашли в лесу на острове Маражо, штат Пара. По данным экспертов, горбатые киты обитают в соленых водах океана.

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