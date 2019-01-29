Убранного с берега разлагающегося кита принесло обратно

Жители гавайского острова Оаху третью неделю не могут избавиться от разлагающегося кашалота. Об этом сообщает газета Honolulu Star-Advertiser.

Впервые мертвое животное заметили у берегов острова 10 января. Зловонную тушу глодали многочисленные тигровые акулы. Вскоре кита вынесло на мелководье. 12 января благодаря усилиям нескольких государственных агентств его отбуксировали обратно в океан и оставили на расстоянии 24 километров от южного побережья Оаху.

Через несколько дней останки кашалота отыскала дайвер Оушен Рамзи (Ocean Ramsey). Популярное видео, в котором она гладит рукой большую белую акулу, привлеченную тушей, собрало более миллиона просмотров. К мертвому животному потянулись зеваки, желающие сфотографироваться на фоне разлагающегося гиганта.

oceanramsey / Instagram

26 января мертвого кашалота снова выбросило на берег Оаху. Издание отмечает, что две трети туши по-прежнему целы, а зловоние достигает пляжа, где отдыхают люди. Морские биологи, воспользовавшись случаем, занялись изучением останков и выяснили, что перед гибелью кашалот ничего не ел.

Кашалот — крупное морское млекопитающее, относящееся к отряду китообразных. Длина взрослых самцов достигает 20 метров, а масса — 50 тонн.

В 2018 году сообщалось, что рыбаки сняли на видео двух акул, пожирающих останки мертвого кита на расстоянии 15 километров от американского города Вирджиния-Бич.

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