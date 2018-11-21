Из брюха кашалота достали четыре бутылки, 115 стаканов и шлепанцы

У берегов индонезийского острова Капота нашли мертвого кашалота, перед гибелью проглотившего несколько килограммов мусора. Об этом сообщает BBC News.

В желудке животного оказались 115 пластиковых стаканов, четыре пластиковые бутылки, 25 пакетов, веревки весом 3,26 килограмма, 19 фрагментов твердого пластика и пара шлепанцев. Суммарный вес отходов составлял шесть килограммов.

По словам координатора охраны морских видов Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Индонезии, невозможно сказать, что кашалот погиб именно из-за пластика, так как его туша сильно разложилась. «Хотя мы не смогли установить причину смерти, то, что мы видим, совершенно ужасно», — добавила она.

По данным ЮНЕСКО, каждый год мусор и пластик становятся причиной гибели более миллиона птиц и около 100 тысяч морских млекопитающих.

В июне сообщалось, что на юге Таиланда умер черный дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов. Специалисты пытались спасти животное, но не смогли ему помочь. Перед смертью его стошнило пятью пакетами.

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