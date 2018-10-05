Посетитель зоопарка заставил бегемота проглотить пластиковый пакет

Посетитель зоопарка в Китае бросил в пасть бегемоту пластиковый пакет с попкорном. Происходящее сняли на видео очевидцы, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в зоопарке Наньчан в китайской провинции Цзянси. На кадрах видно, как мужчина подгадывает момент, когда животное открывает пасть, и со смехом бросает в нее пакет. Кроме того, нарушитель забрался на ограждения, что противоречит правилам пребывания в зоопарке.

Очевидец, снявший произошедшее, уточнил, что мужчина пришел в заповедник с ребенком. Оригинальный ролик был опубликован в соцсети Weibo и вызвал негодование у пользователей.

После того как видео приобрело популярность, на инцидент отреагировали представители зоопарка: они попросили местных ветеринаров осмотреть всех трех бегемотов. На данный момент никаких недомоганий у животных не обнаружено.

В зоопарке расположено около тысячи предупреждений о запрете на кормление животных. Около места обитания бегемотов таких как минимум 14. Пластиковый пакет разлагается в окружающей среде около тысячи лет. Попав в организм животного, он не переваривается, может застрять в кишечнике и стать причиной смерти.

По данным ЮНЕСКО, каждый год мусор и пластик становятся причиной гибели более миллиона птиц и около 100 тысяч морских млекопитающих.

В мае 2015 года в зоопарке Шанхая из-за съеденного по ошибке пластикового пакета умерли три оленя.

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