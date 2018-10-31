Акулы растерзали кита на глазах людей

Видео: The Virginian-Pilot

Рыбаки сняли на видео двух акул, пожирающих останки мертвого кита. Об этом сообщает издание The Virginian Pilot.

Раздувшуюся тушу длиной около 15 метров заметили в море на расстоянии примерно 15 километров от американского города Вирджиния-Бич, штат Вирджиния. Из-за нестерпимого зловония рыбаки, подплывшие к ней на двух судах, зашли с наветренной стороны.

Возле мертвого кита кружили две хищные рыбы, в том числе большая белая акула длиной 3,5 метра. «Не было никакой агрессии, никакого плеска, — рассказывает капитан одного из судов. — Они откусывали большие куски, и плавали вокруг туши. Более крупная рыба пыталась вырвать куски мяса над поверхностью воды». По его словам, такое не каждый день увидишь.

Рыбаки сомневаются, что причиной гибели кита были акулы. Они полагают, что он мог попасть под винт судна.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В июне сообщалось, что большая белая акула набросилась на серфера, который катался недалеко от берегов Австралии. Она не сумела его побороть, но откусила кусок доски.

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