Загадочная гибель кита посреди леса озадачила биологов

maritimeherald.com

В Бразилии обнаружили мертвого горбатого кита вдали от его естественной среды обитания. На ролик, снятый очевидцем, обратил внимание информационный портал Maritime Herald.

11-метровое мертвое существо нашли 22 февраля в лесу на острове Маражо, штат Пара. По данным экспертов, горбатые киты обитают в соленых водах океана. Предположительно, кит доплыл до пляжа в поисках еды, задохнулся от прибившегося к берегу пластика, а затем его тело выкинуло в лес мощными волнами.

Прибывшие на место биологи осмотрели тело животного и заявили о необходимости проведения аутопсии. Защитники животных изъявили желание принять участие в расследовании.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!