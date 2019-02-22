Редкую морскую свинью нашли на рынке и спасли

Жители Китая обнаружили редкую морскую свинью на одном из местных рынков и выпустили ее в море. Запись произошедшего попала в сеть, на ролик обратил внимание таблоид Daily Mail.

Чэн Минюе (Cheng Mingyue) и Чэн Цзяньчжуан (Cheng Jianzhuang) случайно обнаружили млекопитающее, выставленное на продажу за 1,5 тысячи юань (14,6 тысячи рублей). «Мы увидели человека, который нес ее [морскую свинью] на рынок, и огромная толпа пришла посмотреть. Все то время из ее глаз текли слезы», — вспоминает Минюе.

Мужчины решили, что перед ними дельфин. Однако местные эксперты осмотрели животное и заключили, что его миниатюрная морда и прямые плавники — отличительные признаки морской свиньи. Тогда Минюе и Цзяньчжуан выкупили существо и поместили его в специальную сеть, которую одолжили у продавца рыбы. Они оттащили морскую свинью, длина которой составляла 1,7 метра, на достаточную глубину, прежде чем отпустить в свободное плавание. По их подсчетам, вес животного достигал 50 килограммов.

Морская свинья считается вымирающим видом, занесена в Красную книгу. Ее особи часто встречаются вблизи Корейского полуострова. Представители власти уже возбудили расследование и разбираются в деталях дела.

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