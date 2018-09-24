Обнаружена редкая двухголовая змея

JD Kleopfer / Facebook

В США обнаружили очень редкую двухголовую змею вида Медноголовый щитомордник. На видео с необычной рептилией обратило внимание издание The Mirror.

Змею нашел в собственном саду один из жителей города Ричмонд, штат Виргиния. Он вызвал змееловов, и те доставили рептилию в центр спасения диких животных штата. Там герпетолог доктор Эрнесто осмотрел детеныша щитомордника и сделал ему рентгенографию.

Исследователи сделали вывод, что левая голова змеи доминантная — она вела себя более активно и быстрее реагировала на стимуляцию. У нее также оказалась более развитая трахея, в то время как у правой лучше сформировался пищевод. У рептилии есть одно сердце и одна пара легких.

Двухголовые змеи очень редко выживают в дикой природе. Ученые продолжат следить за состоянием змеи. Если рептилия выживет, ее собираются поместить в террариум на всеобщее обозрение.

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