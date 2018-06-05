Американка приютила двухголовую змею

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Увлекающаяся биологией жительница США нашла на заднем дворе друга двухголовую змею и забрала ее домой. Как выглядит питомец, показал новостной портал Inside Edition.

Тани Януш (Tanee Janusz) обнаружила необычного 10-месячного серого лазающего полоза длиной около 30 сантиметров на лужайке у своего приятеля по обществу натуралистов. Она назвала одну голову рептилии Филе, а другую — Гумбо. По словам женщины, они часто борются в попытках ползти в разные стороны.

Януш считает, что в дикой природе змея бы погибла, так как очень медленно ползает.

Помимо Филе и Гумбо, у женщины живут и другие подобранные на улице животные: семь змей, лягушка, два таракана, многоножка, тарантул, бородатая агама, кузнечики, еж, несколько птиц, собаки и кот. Ей помогают заботиться о них трое детей: 11-летняя Кэти, 14-летний Джош и 17-летний Ник.

Двухголовые змеи встречаются достаточно редко: подобный дефект случается один раз на десять тысяч рождений. Если два эмбриона не разделяются до конца, у особи развиваются два головных мозга, но единые системы дыхания и пищеварения, а также одно тело на двоих.

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