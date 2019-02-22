Загадочное существо с человеческими зубами обнаружили среди поля в Аргентине

В Аргентине женщина обнаружила тело странного существа среди рисового поля и испугалась. Как сообщает Daily Mail, вероятно, это лепидосирен или американский чешуйчатник.

Мария Хулия Кандотти (Maria Julia Candotti) наткнулась на существо неподалеку от города Сан-Хавьер, провинция Санта-Фе. Женщина утверждает, что уже не первый раз видит нечто, похожее на угря, но с «морщинистой кожей и человеческими зубами».

Фото: CEN / @majuliaa

«Этот красавец проплыл вниз по реке и оказался на рисовом поле. Мы не знаем, что это, но мы нашли еще одного такого... Будьте осторожны!» — написала Кандотти в своих социальных сетях. Комментаторы назвали находку «отвратительной и пугающей».

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Пабло Скаработти (Pablo Scarabotti), ученый из национального института озероведения, опознал находку. Он считает, что это лепидосирен — единственный представитель надотряда двоякодышащий рыб в Новом Свете. Это существо может дышать и через легкие, и через жабры. Обычно оно живет в стоячих водоемах.

«Они строят маленькие пещеры в грязи и создают там нечто вроде кокона, где они могут жить два-три года, не выбираясь на поверхность», — прокомментировал озеровед. Он также объяснил, что большие зубы нужны рыбе, чтобы ломать панцири крабов и улиток.

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