Российский врач развеял миф об опасности глютена

Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников призвал россиян не отказываться от употребления продуктов, которые содержат глютен. Миф о его опасности он развеял в интервью с «Москвой 24».

По словам специалиста, люди отказываются от крахмала, каш, хлеба, снижают калорийность и начинают худеть. Однако они выбирают продукты «якобы без глютена», а недобросовестные производители добавляют туда крахмал или огромное количество жиров.

«Глютен — это белок, который обладает вязкоупругими свойствами. Он находится непосредственно в злаковых. Это рожь, пшеница, любые злаковые, и, естественно, он находится в продуктах, которые из этих злаковых делаются, — это макароны, хлеб и так далее», — подчеркнул врач.

Вместе с тем Мирошников добавил, что часто глютен добавляют в кетчупы и консервы для лучшей консистенции. Кроме того, в некоторых продуктах этот белок может стать заменителем крахмала. Утверждение, что глютен вызывает рак, нутрициолог также опроверг. Он отметил, что не существует ни одного исследования, которое подтвердило бы это.

Ранее диетолог и нутрициолог Наталия Кушнир заявила, что любители йогурта могут есть его каждый день, но стоит ориентироваться на реакцию организма. По ее словам, использующиеся в качестве закваски лакто- и бифидобактерии нормализуют пищеварение и положительно сказываются на работе кишечника, но частоту употребления йогурта следует регулировать по реакции организма.

