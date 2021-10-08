Диетолог рассказала о последствиях ежедневного употребления йогурта

Диетолог Кушнир рекомендовала есть натуральный йогурт каждый день для пищеварения и сердца

Любители йогурта могут есть его каждый день, но стоит ориентироваться на реакцию организма, рассказала диетолог и нутрициолог Наталия Кушнир, пишет РИА Новости.

Она объяснила последствия ежедневного употребления любимого продукта. Использующиеся в качестве закваски лакто- и бифидобактерии нормализуют пищеварение и положительно сказываются на работе кишечника. Это легкий способ получить дозу легкоусвояемого белка. «Лучше всего брать натуральный или греческий йогурт. Идеально, если вечером вместе с ним вы съедите горсть (около 10 граммов) отрубей», — рекомендовала эксперт.

Частоту употребления йогурта стоит «регулировать» по реакции организма. Так как продукт содержит большое количество витаминов и микроэлементов, его следует пить, если человек хочет восполнить дефицит полезных веществ. Кальций положительно сказывается на здоровье костей, зубов и ногтей. Витамины группы В, фосфор, магний, способность снижать холестерин оздоравливают сердце и сосуды. По словам диетолога, йогурт способен стабилизировать артериальное давление.

Его прописывают тем, кто хочет снизить вес. «Он идеален в качестве перекуса: довольно сытный и снижает аппетит. После йогурта обычно нет желания наесться чего-то еще», — добавила Кушнир. Она посоветовала заменить печенье во время перекуса кисломолочным продуктом. «Йогурт полезно есть каждый день, однако стоит тщательно выбирать — без красителей, консервантов, ароматизаторов. Иначе польза будет минимальной», — резюмировала нутрициолог.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что при выборе йогурта следует обращать внимание на количество сахара в нем. Он назвал это условие способом определить настоящий, качественный продукт.