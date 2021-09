Эндокринолог перечислила запрещенные после 30 лет продукты

Эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале перечислила россиянам продукты, которые запрещено употреблять после 30 лет.

По ее словам, ароматизированные йогурты и сладкая газировка содержат много сахара и могут стать причиной ожирения. Кроме того, специалист призвала отказаться от мяса с пожаренной корочкой и в кляре.

Не стоит употреблять бекон, соевый и сырный соусы, салями и хот-доги из-за большого количества соли и жиров в этих продуктах. Людям после 30 лет не рекомендуется пить холодный кофе, поскольку это приводит к контрастному переохлаждению слизистых оболочек ротоглотки и пищеварительного тракта, что чревато обострениями болезней.

Павлова составила свой список на основе статьи портала Eat This, Not That. Автор материала Дана Ли Смит включила в свой список противопоказанных такие продукты, как жареное мясо с корочкой, чипсы, белый хлеб и рогалики, консервированные фрукты и различные соусы. Она также призвала отказаться от алкоголя, поскольку он может стать причиной бессонницы. Он провоцирует потерю эластичности кожи и появление морщин.